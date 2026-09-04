Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerine yönelik tartışmaların ardından harekete geçti. Öğrencilerden ve velilerden gelen ihbar ve şikâyetlerde, bazı üniversitelerin belirlenen ücret artış sınırını aştığı öne sürüldü.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, bu başvurular üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İncelemede üniversitelerin 2026-2027 akademik yılı için belirlediği ücretler ile öğrencilerden fiilen talep edilen ücretler karşılaştırılacak.

YÜZDE 25 SINIRI GETİRİLMİŞTİ

YÖK Genel Kurulu'nun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla, vakıf üniversitelerinde hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretlerine yapılabilecek artış yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı.

YÖK, temmuz ayında vakıf üniversitelerine gönderdiği uyarı yazısında da belirlenen oranın üzerinde ücret artışı yapılmaması gerektiğini hatırlatmıştı. Kurula ulaşan CİMER başvurularında bazı üniversitelerin yüzde 25 sınırının üzerinde artış yaptığı ve öğrenim ücretlerini internet sitelerinde mevzuata uygun şekilde yayımlamadığı yönünde şikâyetler bulunduğu açıklanmıştı.

SADECE İLAN EDİLEN ÜCRET DEĞİL, ÖĞRENCİDEN ALINAN PARA DA İNCELENECEK

Başlatılan incelemenin yalnızca üniversitelerin internet sitelerinde ilan ettiği rakamlarla sınırlı olmadığı belirtildi. Denetimde, ilan edilen öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan gerçek ücret artışlarının ilgili mevzuata ve YÖK Genel Kurulu kararına uygun olup olmadığı değerlendirilecek.

YÖK ayrıca daha önce, öğrenciler aleyhine sonuç doğurduğu değerlendirilen başvuru, ihbar ve şikâyetlerin günlük olarak ve ivedilikle inceleneceğini duyurmuştu.

İnceleme sonucunda hangi üniversitelerin belirlenen sınırı aştığı ve mevzuata aykırı uygulama bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.