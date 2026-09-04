Manisa Ovası'nda hasat edilen üzümlerin kurutulması için yoğun mesai sürüyor. Bağlardan toplanan üzümler, tarlalardaki düz alanlara serilip güneşe bırakılıyor. Metrelerce uzanan sergilerde yaklaşık 2 hafta bekletilen üzümler, üreticiler tarafından gece-gündüz korunuyor. Binlerce lira değerindeki ürünlerini hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı korumak isteyen çiftçiler, geceleri tüfekle nöbet tutuyor.

Saruhanlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Okur, üzümün yetiştirilmesinden hasadına kadar büyük emek verdiklerini belirterek, '11 ay bakıyoruz. Tanelerini yerden topluyoruz. Dökülen taneleri bile yerden tek tek toplayarak getiriyoruz. Biz bunları emeğimizle, tırnaklarımıza kazıya kazıya buraya getiriyoruz. Bunun bizim emeğimiz karşılığında başkasına gitme lüksü yok. Çok büyük masraflar yapıyoruz. Zaten üzüm para yapmıyor. Biz bunu beklemek zorundayız. Beklemezsek ya insanlar çalacak ya hayvanlar girecek. Malum, hayvanlar burada bayağı yoğunlukta' dedi.

Okur, 'Ürünlerimizi korumak için mecburen tüfekle nöbet tutuyoruz. TMO'nun (Toprak Mahsulleri Ofisi) devreye girip üzümü bizden almasını bekliyoruz. En azından şu anda 120 liradan aşağı olmamak şartıyla bu üzümün piyasadan kaldırılması lazım. Geçen sene 110-120 lira arasında üzüm sattık. Geçen seneden beri bu yıla maliyetler yüzde 40-50 arttı. Bizim üzümümüz 120 liradan 75 liraya düştü' ifadelerini kullandı.

'GÜNDÜZ BAĞDA, GECE SERGİDEYİZ'

Saruhanlı ilçesi Adiloba Mahallesi'nden üretici Halil Kolcu ise üzümleri hırsızlık ve hayvanlardan korumak için gece-gündüz nöbet tuttuklarını dile getirerek, 'Sergimizi bekliyoruz. Gece veya gündüz hiç durmadan 1 sene boyunca bu ürün için çalıştık, çalmasınlar diye mücadele ediyoruz. Gündüz akşama kadar bağda çalışıp gece sabaha kadar sergilerde yatıyoruz. Çiftçilik yapmak zor. Çok güzel bir fiyat bekliyoruz' diye konuştu. (DHA)