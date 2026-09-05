Olay, akşam saatlerinde Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde yatsı ezanı okunduğu sırada meydana geldi. Ahşap yapısı nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler tüm camiyi ve minareyi sararak bitişikteki tek katlı lojmana sıçradı.
Köy Halkı Seferber Oldu, Başkan Gözyaşlarını Tutamadı
Yangını gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerin ve ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak 95 yıllık tarihi cami ve lojman kullanılamaz hale geldi.
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Kaymakam İncelemelerde Bulundu: Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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"Geçmişlerimizin Hatıraları Yandı": Soğutma çalışmalarını yerinde denetleyen Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Tüm ilçemize geçmiş olsun. Çok üzüntülüyüz. 95 yıllık tarihi cami maalesef elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonrası yandı. Dedelerimizin, babalarımızın, tüm geçmişlerimizin hatıraları yandı" ifadelerini kullandı.