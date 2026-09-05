Kaymakam İncelemelerde Bulundu: Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Geçmişlerimizin Hatıraları Yandı": Soğutma çalışmalarını yerinde denetleyen Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Tüm ilçemize geçmiş olsun. Çok üzüntülüyüz. 95 yıllık tarihi cami maalesef elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonrası yandı. Dedelerimizin, babalarımızın, tüm geçmişlerimizin hatıraları yandı" ifadelerini kullandı.