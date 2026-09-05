Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştiren sivil trafik polisleri, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen E.A. idaresindeki aracı durdurdu.
Eski Polis Çıktı: İki Yaralının Durumu da Ağır
Polis ekiplerinin E.A. hakkında idari işlem uygulayarak aracı trafikten men edeceğini bildirmesi üzerine gerginlik tırmandı:
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Polis Memurunu Sırtından Vurdu: Karara tepki gösteren E.A., belinden çıkardığı tabancayla sivil trafik polisi M.A.T.’ye ateş açtı. Sırtına isabet eden kurşunla polis memuru M.A.T. ağır yaralandı.
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Aynı Silahla İntihar Etmek İstedi: Şüpheli E.A., polis memurunu vurduktan hemen sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
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2026 Yılında Emekli Olmuş: Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru M.A.T. ile E.A.'nın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. İncelemelerde E.A.’nın 2026 yılında emniyet teşkilatından emekli bir başpolis olduğu anlaşıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri caddede geniş çaplı tahkikatını sürdürüyor.