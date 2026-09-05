Aynı Silahla İntihar Etmek İstedi: Şüpheli E.A., polis memurunu vurduktan hemen sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

2026 Yılında Emekli Olmuş: Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru M.A.T. ile E.A.'nın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. İncelemelerde E.A.’nın 2026 yılında emniyet teşkilatından emekli bir başpolis olduğu anlaşıldı.