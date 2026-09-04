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Kaza, saat 07.00 sıralarında kırsal Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan A.'nın (49) kontrolünü yitirdiği 16 ÇTR 56 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak ters duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki mevsimlik işçiler Büşra K. (26), Zehra K. (16), Meryem D. (17), Beta Ç. (15), Kübra K. (11), Ayşe A. (13) ve Mehmet D. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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