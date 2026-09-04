Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP ve Yeni Parti tabanına seslendi. İnce, Menderes ve Üsküdar’da yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, muhalefetin kendi içerisinde yaşadığı çatışmaların Cumhuriyet’in geleceğine zarar vereceğini savundu.

İnce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “CHP’lilere ve Yeni Parti’lilere sesleniyorum; Herkes savaş baltalarını gömmelidir.”

Muhalefet içerisindeki tartışmaların asıl mücadeleyi gölgelememesi gerektiğini belirten İnce, “Esas mücadele Cumhuriyet’i, Cumhuriyet’in kurumlarını, değerlerini yok eden iktidara karşı verilmelidir” dedi.

İnce, birlik çağrısını ise şu sözlerle sürdürdü: “Biz birbirimizle kavga edersek; olan geleceğimize, yarınlarımıza, Cumhuriyetimize olur.”

İnce’nin açıklaması, muhalefet partileri ve siyasi aktörler arasındaki son dönemde yaşanan tartışmaların gölgesinde dikkat çekti.