Kaza, akşam saatlerinde Çayeli ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BBH 403 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikteki uçuruma yuvarlandı.

Ekipler Seferber Oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde:

İki Kardeş Yaşamını Yitirdi: Araçta bulunan Selahattin Sipahioğlu (66) ve ağabeyi Süleyman Sipahioğlu’nun (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

1 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı: Kaza anında araçta bulunan ve yaralı olarak kurtarılan Ömer Sipahioğlu, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağabey ve kardeşin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.