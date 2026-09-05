Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 38 AGB 020 plakalı otomobil ile M.M. idaresindeki 38 ACL 417 plakalı ambulans kavşakta kontrolsüz şekilde çarpıştı.
Refüje Çıkan Ambulanstaki Sağlık Personelleri ve Hastalar Yaralandı
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans, yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve takviye sağlık ekibi yönlendirildi.
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Yaralıların Durumu: Kazada otomobil sürücüsü, ambulansta görevli 3 sağlık personeli ve taşınmakta olan 2 hasta olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
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Hastanalere Sevk Edildiler: Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.