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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kent merkezinden Bozova'ya giden Ali Kına, serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Kına, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu Ali Kına'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kına'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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