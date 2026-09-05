Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 10 bine giren Altındağlı öğrencileri ağırladı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, Altındağ Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Çetin, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda başarılı öğrencilerle sohbet eden Başkan Tiryaki, gençleri elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı. Öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.

“Kendimi çok özel hissettim”

YKS'de Türkiye 1077'ncisi olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşen Nazlı Su Yazar, buluşmaya anne ve babasıyla katıldığını belirterek Başkan Tiryaki'ye teşekkür etti.

Yazar, Tiryaki'nin öğrencilerle bir araya gelmesinin kendisini özel hissettirdiğini ve tavsiyelerini dinlemekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sınavda Türkiye 6609'uncusu olan Yağız Efe Güllü de programın güzel geçtiğini ifade ederek kendilerine verilen hediyelerden dolayı Başkan Tiryaki'ye teşekkür etti.

“Altındağ Belediyesi eğitime her zaman destek veriyor”

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, ilçede eğitim hedeflerinin her zaman daha ileriye taşınması için çalıştıklarını belirtti.

Altındağ Belediyesi'nin eğitim alanındaki desteklerine dikkat çeken Yıldırım, “Derdimiz Altındağ, derdimiz çocuklarımız. Onlara hizmet etmek bizim için büyük bir onur” dedi.

Yıldırım, başarılı öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

“Kitap okumayı sakın ihmal etmeyin”

Başkan Tiryaki ise gençlere kendi öğrencilik yıllarından örnekler vererek tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere özellikle kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını öneren Tiryaki, evlerinde mutlaka bir kütüphane bulunması gerektiğini söyledi.

Tiryaki, “Kitap okumayan hiç kimse hayatta başarılı olamaz. Derdini anlatamaz, problemini ifade edemez. Kitap okumayı sakın ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

Gençlerin arkadaş çevrelerine dikkat etmeleri ve derslerine düzenli çalışmaları gerektiğini belirten Tiryaki, “Siz emek sarf edin, Mevla karşılığını verir” dedi.

Başkan Tiryaki, YKS'de gösterdikleri başarıyla Altındağ'ı gururlandıran öğrencileri tebrik ederek, gençlerin hayallerine ve hedeflerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.