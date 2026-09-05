Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

14 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işlediklerine yönelik delillere ulaşıldığı bildirildi.

Bu kapsamda 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Firari durumdaki 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma ve operasyonel çalışmaların ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.