Çankaya’da Filenin Sultanları için yarı final coşkusu

iPhone 18 Pro Max Fiyatı Sızdı: Tam Donanımlı Model 200 Bin TL!

Erzurumspor'da Emirhan Acar ve Lawrence Agyekum Kadroda!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Adreslerdeki aramalarda, 10 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 tabanca şarjörü ve 380 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, merkez ve Keskin ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Artvin'de Gözyaşları Sel Oldu: Tarihi Ahşap Cami Kül Oldu!

Bu kapsamda, Keskin ilçesinde farklı tarihlerdeki düğünlerde A.Y. (57), B.Y. (48), İ.Y. (55), Y.Ö. (25), C.G. (55), Ü.K. (51), N.K. (66) ve M.G'nin (37) havaya ateş açtıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğünlerde havaya ateş açılmasını engellemek ve havaya ateş açanların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.