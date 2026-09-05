Ankara’da balık sezonunun açılmasıyla birlikte “Vira bismillah” denildi. 2026-2027 balık sezonunun açılışı, Ankara Toptancı Balık Hali’nde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni sezonun açılışında balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde Ankara Toptancı Balık Hali’ne gelen Yavaş, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Mansur Yavaş’tan balıkçılara yeni sezon ziyareti

Program kapsamında yapılan duanın ardından Mansur Yavaş, “Vira bismillah” diyerek 2026-2027 balık sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

Yavaş, daha sonra hal içerisinde bulunan iş yerlerini tek tek ziyaret etti. Balıkçı esnafıyla sohbet eden Yavaş, yeni sezonun heyecanına ortak olarak esnafa bol kazanç temennisinde bulundu.

Balıkçı esnafından Mansur Yavaş’a teşekkür

Ankara Toptancı Balık Hali’nde Yavaş’a yoğun ilgi gösteren balıkçı esnafı, halin yapımındaki katkıları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür etti.

Esnaf, Yavaş’a yönelik yaptığı konuşmada, “Bu sizin emeğiniz. Biz 25 sene böyle bir emek görmedik. Allah razı olsun. Sizinle gurur duyuyoruz. Sonuna kadar Mansur Başkan’ımız diyoruz, başka da bir şey demiyoruz”ifadelerini kullandı.

Ankara Toptancı Balık Hali’nde gerçekleştirilen sezon açılışında esnafla bir araya gelen Mansur Yavaş, balıkçılara yeni sezonda bol kazanç ve bereket dileğinde bulundu.