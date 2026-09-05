Kadın emeğini desteklemek ve kadınların ürettiklerini daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlenen Kadın Emeği Festivali, bu yıl 9’uncu kez gerçekleştirilecek.

İki gün boyunca etkinlik dolu program

5-6 Eylül 2026 tarihlerinde Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenecek festivalde, kadınların el emeği ve üretimlerinin yanı sıra farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival programında müzik ve dans gösterilerinden çocuk etkinliklerine, ahşap oyunlardan çeşitli aktiviteler kadar pek çok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

Tüm etkinlikler ücretsiz

Kadın emeği, üretim ve dayanışmanın ön plana çıkarılacağı festival, iki gün boyunca katılımcılara açık olacak. Etkinliklerin tamamı ücretsiz gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesi, vatandaşları 5-6 Eylül tarihlerinde Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenecek 9. Kadın Emeği Festivali’ne davet etti.