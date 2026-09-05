Türkiye’de kamuya ait bazı köprü ve otoyolların uzun süreli işletme hakkının devrine ilişkin karar gündemdeki yerini korurken, uygulamaya siyasi muhalefetten de tepkiler gelmeye devam ediyor. Muharrem İnce, 2 boğaz köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolunun 30 yıllığına özelleştirilmesi kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren İnce, söz konusu varlıkların satışa çıkarılmasını yalnızca bir özelleştirme işlemi olarak görmediğini belirtti. İnce, hükümetin ekonomik politikalarının kamu kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını savundu.

“MÜFLİS TÜCCARIN ELİNDEKİNİ SATMASI GİBİ”

İnce, paylaşımında iktidarın geçmiş yıllarda ulaşım yatırımları üzerinden yaptığı siyasi söylemlere de göndermede bulundu. Köprü ve otoyolların özelleştirilmesini, “müflis tüccarın elindeki avucundakini, hatırasına ve kıymetine bakmadan satması” şeklinde nitelendiren İnce, bu kararın ekonomik açıdan bir çaresizlik göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Türkiye tarihinin en fazla borçlanan ve en fazla satış yapan hükümeti eleştirisinde bulunan İnce, kamuya ait stratejik altyapıların uzun süreli işletme hakkının devredilmesine karşı çıktı.

“YOL YAPTIK DİYE ÖVÜNÜYORDUNUZ”

İnce, açıklamasının devamında iktidarın geçmişte köprü ve otoyol yatırımlarını siyasi başarı olarak sunduğunu hatırlatarak sert ifadeler kullandı.

İnce, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: “Yol yaptık köprü yaptık diye övünüyordunuz, şimdi battık diye dövünün! Battınız, batırdınız!”

Köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin karar, kamu varlıklarının uzun süreli işletme haklarının devri ve bunun bütçe üzerindeki etkileri konusunda tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.