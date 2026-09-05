Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri kapsamında bu kez Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden “Hababam Sınıfı Tatilde” izleyiciyle buluştu.

Kanuni Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, yaz akşamının keyfini açık havada film izleyerek çıkardı. Çocukların da katıldığı etkinlikte aileler ve komşular bir araya gelerek nostalji dolu bir gece yaşadı.

Unutulmaz karakterler yeniden beyaz perdede

Rıfat Ilgaz'ın eserinden beyaz perdeye uyarlanan ve 1977 yılında sinemaseverlerle buluşan “Hababam Sınıfı Tatilde”nin senaryosunu Sadık Şendil kaleme alırken, filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez yer aldı.

Kemal Sunal, Münir Özkul, Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi Türk sinemasının usta isimlerini bir araya getiren film, yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kahkahalarla dolu sinema gecesi

Film gösterimini aileleri ve sevdikleriyle takip eden Keçiörenliler, unutulmaz sahnelerde kahkahalara ortak oldu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği gecede vatandaşlar, açık havada sinema izlemenin tadını çıkardı.

Etkinlik boyunca izleyicilere patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri, vatandaşlara hem Türk sinemasının klasiklerini yeniden izleme hem de yaz akşamlarında aileleriyle keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.