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Facianın ardından başlatılan soruşturma ve arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Son gelişmeyle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Denizde ve çevresinde sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında hâlâ 16 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Ekiplerin kayıp kişileri bulmak için bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

Girne’de meydana gelen gemi faciasında arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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