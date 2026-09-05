ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Washington yönetiminin İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir bölümünü taşıdığını öne sürdüğü Natanz nükleer tesisi yakınındaki “Kazma Dağı” (Pickaxe Mountain) yer altı tesisine yönelik olası bir operasyona ilişkin konuştu.

“Çok yakında vurabiliriz”

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD ordusunun söz konusu tesisi hedef alabileceğini belirterek, “Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz” ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, Washington ile Tahran arasındaki askeri gerilimin yeniden tırmanabileceği yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdi.

“Bu bizim için önemsiz bir mesele”

Trump, İran ile ABD arasındaki sürecin tam kapsamlı bir savaş olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Yaşananları “aralıklı askeri çatışma” şeklinde tanımlayan Trump, ABD açısından büyük bir tehdit bulunmadığını ileri sürdü.

Trump, “Buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele, büyük bir şey değil. Saldırılarımızı aralıklı olarak düzenliyoruz. Şu anda savaşmadığımız bir gerçek, ortada bir çatışma yok” diye konuştu.

Trump'ın açıklamaları, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası yeni ABD operasyonu ve iki ülke arasındaki askeri gerilimin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.