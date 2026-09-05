Olay, 16 Temmuz 2025 akşamı Bağlar ilçesi Medya Mahallesi 205'inci Sokak'ta bulunan bir yas evinin önünde meydana geldi.

Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan 7 aylık oğlunu sakinleştirmek amacıyla eşiyle birlikte dışarı çıkan Erkan Tekin de kavgaya denk geldi.

Çıkan silahlı çatışmada Ahmet Arif Gökçek ve olayla ilgisi bulunmayan Erkan Tekin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gökçek ve Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli aranıyor

Olayın ardından polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Nusret Tuğaç (39) ile kendisine yardım ettiği değerlendirilen Aydın Tuğaç (32) yakalanarak tutuklandı.

Şüphelilerden Mehmet Salim Gökçek'in (34) ise firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Maktullerin eşleri şikayetçi oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2'si tutuklu, 1'i firari 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, maktullerin eşlerinin şüphelilerden şikayetçi olduğu belirtildi. Ahmet Arif Gökçek ile şüpheliler arasında geçmişe dayanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu kaydedildi.

Erkan Tekin'in ise şüpheliler tarafından tanınmadığı, 7 aylık oğlunu sakinleştirmek için eşiyle birlikte dışarı çıktığı sırada silahlı kavganın ortasında kaldığı ve kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Şüpheliler Nusret ve Aydın Tuğaç'ın ifadelerinde, Ahmet Arif Gökçek ile aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğunu kabul ettikleri ancak olay günü kimseyi öldürme amacıyla ateş etmediklerini savundukları aktarıldı.

3 ruhsatsız silah kullanılmış

İddianamede olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine de yer verildi. Görüntülerde şüphelilerin yas evinin önünde silahlarla Ahmet Arif Gökçek'e doğru ateş ettikleri, bu sırada olay yerinden geçen Erkan Tekin'in de vurulduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 9 kovan ve 2 mermi çekirdeği bulundu. Balistik incelemede kovanların 3 farklı ruhsatsız silahtan ateşlendiği tespit edildi.

İki farklı suçtan ceza istendi

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin Ahmet Arif Gökçek'e yönelik eylemleri nedeniyle “tasarlayarak kasten öldürme”, Erkan Tekin'in ölümü nedeniyle ise “olası kastla adam öldürme” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki süreçte başlanacak.