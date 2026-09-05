Kaza, saat 00.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İsmail Arpağ'ın kullandığı 15 AEN 793 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Arpağ, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arpağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Düğününe saatler kala hayatını kaybetti

İsmail Arpağ'ın bu akşam düğününün yapılmasının planlandığı öğrenildi. Arpağ'ın ölümü, ailesi ve yakınları başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.