lay, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oyuncu Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç’ın yaşadığı eve geldi.

Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., hayatından endişe ettiği Kılıç’ın evine kendisinde bulunan anahtarla girerek içeriye baktı. Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu.

Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’nebildirdi.

Sağlık ekipleri ölümünü belirledi

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Serhat Kılıç lenf kanseriyle mücadele ediyordu

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., Serhat Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu ve perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını ifade etti.

Kılıç’ın ölümüyle ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.