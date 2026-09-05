A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibine set vermeyen milliler, karşılaşmayı 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk sette oyun üstünlüğünü kısa sürede eline aldı. Hücumda etkili olan ve savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen Türkiye, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.
Türkiye ikinci sette de üstünlüğünü korudu
İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Kadın Voleybol Takımı, özellikle hücumdaki etkili performansıyla Sırbistan karşısında fark yarattı.
Milliler, rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyerek ikinci seti 25-19 kazandı. Bu sonuçla Türkiye, yarı final mücadelesinde 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Filenin Sultanları final biletini 3-0’la aldı
Karşılaşmanın üçüncü setinde de oyun disiplininden kopmayan Türkiye, Sırbistan’ın geri dönüş çabalarına izin vermedi.
Filenin Sultanları, üçüncü seti 25-20, karşılaşmayı ise 3-0 kazanarak 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonluğu hedefinde bir adım daha attı.
Türkiye’nin finaldeki rakibi Polonya veya İtalya
Türkiye’nin 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi, Polonya ile İtalya arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının ardından belli olacak.
Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için finalde Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.