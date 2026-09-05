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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada sürücüler Umut U. ve Yakup Ç. ile 16 AJN 966 plakalı otomobilde bulunan Çağdaş Ç. (36) yaralandı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek diğer araçla çarpıştığı görüldü.

Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek bu yönde ilerleyen Yakup Ç. (29) yönetimindeki 16 AJN 966 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut U. (19) idaresindeki 16 KIV 03 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

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