Kaza, saat 12.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut U. (19) idaresindeki 16 KIV 03 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek bu yönde ilerleyen Yakup Ç. (29) yönetimindeki 16 AJN 966 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza anı kamerada
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek diğer araçla çarpıştığı görüldü.
Kazada sürücüler Umut U. ve Yakup Ç. ile 16 AJN 966 plakalı otomobilde bulunan Çağdaş Ç. (36) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.