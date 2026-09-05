Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı himayesinde Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Tarihten Günümüze Anadolu ve Balkanlar’da Bektaşilik Forumu”na katılan konuklar için Kapadokya gezisi düzenlendi.

Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Macaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya’dan gelen heyet üyeleri, bölgenin önemli turizm noktalarını ziyaret etti.

Peribacaları arasında tarihi keşif

Konuklar, peribacalarıyla ünlü Devrent ve Güvercinlik vadileri ile Paşabağları Ören Yeri’ni gezdi. Ziyaret sırasında bölgenin oluşumu, tarihi geçmişi ve jeolojik özellikleri hakkında yetkililerden bilgi alan heyet üyeleri, Kapadokya’nın doğal dokusunu yakından görme fırsatı buldu.

“Tarihi bir görev yaptığımızı düşünüyoruz”

Foruma katılan halifebabalardan Hacı Dursun Gümüşoğlu, Hacıbektaş’ta gerçekleştirilen buluşmanın Bektaşilik açısından önemli olduğunu söyledi.

Toplantıların ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesinin hem Türkiye’de hem de yurt dışında ortak bir anlayışın güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Gümüşoğlu, milli birlik, beraberlik ve ülkenin bütünlüğünün kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gümüşoğlu, farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesinin gelecekte yaşanabilecek sorunların önlenmesine katkı sunabileceğini belirterek, “Tarihi bir görev icra ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.

İsmail Gündoğdu da forum kapsamında çeşitli oturumların gerçekleştirildiğini belirterek, programın ardından daha önce görme fırsatı bulamadığı Kapadokya’daki tarihi ve doğal alanları ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.