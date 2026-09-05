Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti, tarih ve sanatın buluştuğu özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Burdur Valiliği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kibyra Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci Birsen Tezer, yaklaşık 2 bin yıllık Medusa mozaiğinin yer aldığı Odeon'da konser verdi.

Kibyra'nın tarihi ve kültürel yapısı konuşuldu

Etkinlik, tarihçi, araştırmacı ve yazar Erhan Altunay ile Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğrutarafından gerçekleştirilen söyleşiyle başladı.

Söyleşide Kibyra Antik Kenti'nin antik dönemdeki tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra özellikle tıp alanındaki önemi ele alındı. Katılımcılara kentin geçmişi ve arkeolojik özellikleri hakkında bilgiler verildi.

Söyleşinin ardından etkinliğin konser bölümüne geçildi. Birsen Tezer, Kibyra Antik Kenti'nin Medusa mozaiğiyle dikkat çeken Odeon'unda sahneye çıkarak sevilen eserlerini seslendirdi.

Vali Bilgihan: Herkesi şehrimizi keşfetmeye davet ediyoruz

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Kibyra Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında hem söyleşi hem de konser gerçekleştirildiğini belirtti.

Vali Bilgihan, kentin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kibyra Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde çok keyifli bir söyleşi yapıldı. Küçük bir saha ziyareti yaparak, tarihten gelen sesi ve havayı hissetmiş olduk. Konser etkinliğinde de Birsen Tezer sahne aldı. Biz her etkinliğimizde şehrimizin tanıtılması için bir vurgu yapıyoruz."

Burdur'un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yapan Bilgihan, kentin Yörük kültürü ve insanlarıyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Bilgihan, "Bu şehri tanıtmak için elimizde o kadar çok değer var ki 'Nereden başlasak' diyoruz her seferinde. Bugün de tarihten ve kültürden başladık. Şehrimizi her noktada tanıtmaya devam edeceğiz. Herkesi şehrimizi keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.

Birsen Tezer'e plaket ve çiçek

Konserin ardından Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan tarafından sanatçı Birsen Tezer'e plaket ve çiçek takdim edildi.

Kibyra Antik Kenti'nde düzenlenen etkinlik, tarihi atmosferi ve müzik performansıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.