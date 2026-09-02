Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin merakla beklenen 3. sezonu, 14 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezon çekimlerine Budapeşte’de başlayan dizinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal ile dizide Cihan Deniz karakterine hayat veren çocuk oyuncu Kuzey Gezer, Macaristan’da kamera karşısına geçti.

Dizinin Budapeşte çekimlerinden kamera arkası kareleri yayınlanırken, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın çekimler sırasındaki eğlenceli anları dikkat çekti.

Yeni sezonun ilk bölümleri için gerçekleştirilen çekimlerde ikiliye, dizide Cihan Deniz karakterini canlandıran Kuzey Gezer de eşlik etti.

ÇEKİMLER ÜÇ GÜN SÜRDÜ

“Uzak Şehir” ekibinin Budapeşte çekimleri üç gün sürdü. Çekimler, Tuna Nehri, Tarihi Özgürlük Köprüsü ve Budapeşte’nin farklı noktalarında gerçekleştirildi.

Budapeşte’deki çekimlerin tamamlanmasının ardından oyuncular, dizinin diğer sahnelerinin çekimleri için Mardin’e döndü.

MACARİSTAN’DA YOĞUN İLGİ

Dizinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, Budapeşte’de çekim yaptıkları sırada Macar basını ve halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve yurt dışında da ilgiyle takip edilen Uzak Şehir, 3. sezonuyla 14 Eylül’de ekranlara dönerek hikâyesini kaldığı yerden sürdürecek.