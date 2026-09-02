Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yeni adli yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Güner, yıllarca avukat olarak adliye koridorlarında, son iki yıldır ise Yargıtay Başkanlığının davetiyle Yargıtay Büyük Salonunda karşıladığı yeni adli yılı bu kez cezaevi hücresinde karşıladığını ifade etti.

Güner paylaşımında, yaşadığı sürece rağmen hukuka ve adalete olan inancını koruduğunu belirterek, “Her şeye rağmen, tek güvencemiz olan hukukun ve adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine ve yine özgür günlerde adli yılı karşılayacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni adli yılın hukuk devleti ve adalet açısından önemli bir dönem olmasını dileyen Güner, yargılamaların adil ve hızlı yürütülmesi, adaletin mutlaka yerini bulması temennisinde bulundu.

Güner ayrıca mesajında avukat meslektaşlarının, yargı mensuplarının ve adliye personelinin yeni adli yılını kutlayarak şu ifadeleri kullandı: “Yeni adli yılın; hukukun evrensel ilkelerinin hâkim olduğu, yargılamaların adil ve hızlı olduğu, adaletin mutlaka yerini bulduğu bir dönem olmasını diliyor; kutsal savunma hakkını müdafaa eden avukat meslektaşlarımın, türlü güçlüklere rağmen özveriyle görev yapan yargı mensuplarının ve adliye personelimizin yeni adli yılını tebrik ediyorum.”