A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları'nın elde ettiği galibiyetin ardından Başantrenör Daniele Santarelli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sırbistan karşısında sergilenen oyundan oldukça memnun olduğunu belirten Santarelli, teknik anlamda planladıkları her şeyi sahaya yansıttıklarını söyledi.

Santarelli, "Bugün oynanan oyundan kesinlikle çok memnunum. Özellikle teknik anlamda istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir blok-defans sistemi kurduk, çok iyi servis attık ve bunun sonucunda da açıkçası gayet iyi bir oyun sahaya koyduk" dedi.

Geçmişte Sırbistan ile oynanan karşılaşmaların kendisi açısından önem taşımadığını ifade eden Santarelli, elde edilen galibiyetin takım ve Türk voleybolu adına çok değerli olduğunu dile getirdi.

İtalyan başantrenör, "Kesinlikle Türk taraftarlar da, takımım da, federasyon da herkes bu zaferi çok hak ediyordu. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Santarelli: Yarın için çok heyecanlıyız

Karşılaşmada tribünlerde oluşan atmosferden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Santarelli, taraftarların desteğinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Santarelli, "Kesinlikle çok güzel bir atmosfer vardı. Burada oynamayı, bu maçı oynamayı iple çekiyordum. Çok kalabalık olacağını, çok güzel bir atmosfer olacağını biliyordum" diye konuştu.

Final karşılaşmasında da benzer bir atmosfer beklediğini belirten Santarelli, "Şimdi otele gidip sessizlik içinde olmak açıkçası garip gelecek. Final için de buranın çok kalabalık, çok güzel bir atmosferde olacağını biliyorum. Yarın için çok heyecanlıyız" dedi.

"Bir kupa daha kazanmak için çok çalışacağız"

Takımıyla finale yükselmenin kendileri için özel bir başarı olduğunu vurgulayan Santarelli, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Santarelli, "Bence zafer, gerçekten çok güzel bir şekilde yaşamamız gereken bir an. Çünkü bir finale çıkmak ve o finali kazanmak her zaman olan bir şey değil. Bu takımla yaptığımız şey gerçekten çok özel bir şey" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve VNL finallerinde mücadele ettiklerini hatırlatan Santarelli, başarılarına bir kupa daha eklemek için çalışacaklarını belirtti.

Santarelli sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kupa daha kazanmak için çok çalışacağız. Eğer bir kupa daha kazanırsak, gerçekten muhteşem bir yaz olacak. Ama şu ana kadar, yazımızın inanılmaz geçtiğini düşünüyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum."