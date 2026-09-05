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Tütüncü’nün paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını da güldürürken, düğünde yaşanan mesafeli görüntülere mizahi bir açıklama getirmiş oldu.

Serkay Tütüncü’nün esprili paylaşımı, düğünde yaşanan “mesafeli tavır” yorumlarının aksine kayınpederiyle arasında herhangi bir sorun bulunmadığını gösterdi.

Tütüncü, paylaşımına “Buzlar erimiyor. Sevemedim bu çocuğu” notunu düştü.

Ünlü oyuncu, Zeynep Bastık’ın babasıyla samimi şekilde kucaklaştığı anların yer aldığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Hakkında çıkan yorumlara sessiz kalmayan Serkay Tütüncü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara esprili bir şekilde yanıt verdi.

İkilinin törendeki duruşu, bazı kullanıcılar tarafından “Kayınpeder damadına mesafeli davrandı” şeklinde yorumlandı. Söz konusu görüntüler kısa sürede magazin gündeminde geniş yer buldu.

Düğün sırasında Serkay Tütüncü ile Zeynep Bastık’ın babası arasındaki mesafeli görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Ünlü çiftin düğününden paylaşılan renkli kareler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, törende yaşanan bir detay takipçilerin dikkatini çekti.

Şarkıcı Zeynep Bastık ile başarılı oyuncu Serkay Tütüncü , İzmir’in Çeşme ilçesinde deniz kenarında düzenlenen romantik bir törenle nikah masasına oturdu.

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