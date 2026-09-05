Kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 AIC 420 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden TIR’a arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 4 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerisevk edildi.

Minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüste bulunan ve üzerlerinde kimlik çıkmayan bir çocuk ile bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan ve ağır yaralanan Felek Aşan (40) ile Said Aşan (57) ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla minibüsten çıkarıldı.

2 yaralının durumu ağır

Ağır yaralanan Felek Aşan ve Said Aşan, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Minibüsün TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.