Süper Lig'in 4'üncü haftasında Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sezonun ilk galibiyetini alan Erzurum temsilcisinde Teknik Direktör Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İlk iki haftada alınan sonuçların ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında sergilenen futbol ve kazanılan 1 puanın takıma moral verdiğini belirten Özbalta, Konyaspor karşısında elde edilen galibiyetin değerli olduğunu söyledi.

Özbalta, "İlk iki haftanın ardından geçen hafta Gençlerbirliği müsabakasında hem iyi oyun, iyi mücadele, yüksek konsantrasyon ve disiplin arkasından alınan bir puan camianın, oyuncuların, herkesin morali yerine geldi" dedi.

"Çok değerli bir galibiyet"

TÜMOSAN Konyaspor'un tecrübeli ve güçlü bir ekip olduğunu ifade eden Özbalta, karşılaşmanın yüksek mücadele gücüyle geçtiğini belirtti.

Özbalta, "Bugünkü müsabaka Konyaspor takımı da bu ligin gediklisi, Türkiye Kupası'nı almış gerçekten köklü bir camia. Anadolu'nun güzide camiası. Birkaç sene önce ligi üçüncü sırada bitirmiş bir futbol kulübü. Oynama alışkanlıkları olan bir futbol kulübü" diye konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısının dengeli geçtiğini aktaran Özbalta, ikinci yarıda Konyaspor'un topa daha fazla sahip olduğunu, Erzurumspor FK'nın ise takım savunmasıyla rakibine karşılık verdiğini söyledi.

Özbalta, "İkinci yarı Konya daha çok topla oynayan takım. İkinci yarı daha çok kalemizde iyi savunma yaparak, takım savunmasını iyi yaparak, iyi mücadele ederek ve kazandığımız toplarla da karşı kaleye net çıkışlarla gol aradık" ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK'nın ikinci golü bulabilecek fırsatlar yakaladığını belirten Özbalta, direğe takılan bir topları olduğunu hatırlattı.

Galibiyetin özellikle gol yemeden alınmasının önemine dikkat çeken Özbalta, "Bu hafta gol yemeden alınan bir galibiyet çok değerli ve önemli. 2 haftada puan alamamıştık. Şimdi 2 haftada 4 puan aldık. Bu ligde 3 puanı almanın verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyoruz" dedi.

Serkan Özbalta'dan Erzurumspor taraftarına çağrı

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşma boyunca takımlarını destekleyen taraftarlara teşekkür ederek tribünlerin daha fazla dolması çağrısında bulundu.

Özbalta, "Çok güzel bir taraftar vardı bugün. Bizi ittiler, savunma yaparken rakibi bozdular. İçeriyi yine Galatasaray maçlarındaki gibi ful dolduralım" ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğinin takım için büyük önem taşıdığını belirten Özbalta, "Bugünlerin kıymetini bilelim, değerini bilelim. Süper Lig'deyiz. Gerçekten oyun anlayışlarında da çok farklılıklar var. Zeminlerde farklar. Yeni statta maç izlemeye başlayacağımız zaman çok başka şeyler olacak. Ama burada bu eski statta bari hakkını verelim. İçerideki maçları en azından fule yakın dolduralım ve destekleyelim" diye konuştu.

Özbalta, Erzurum halkına da teşekkür ederek, "Biz onlara sadece burada teknik adamlık yapmıyoruz. Bizim onlara borcumuz var" dedi.

"Yasin Hoca'nın mizacı soğuk"

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un yönetimini de değerlendiren Özbalta, bazı pozisyonlarda hakem kararlarını eleştirdi.

Özbalta, "Bazılarının mizacı soğuktur ya, Yasin Hoca'nın mizacı da soğuk. Ama genel anlamda iyi niyetliydi"ifadelerini kullandı.

İki pozisyonda hakemin hatalı karar verdiğini düşündüğünü belirten Özbalta, söz konusu pozisyonlarla ilgili görüşlerini dördüncü hakem Alparslan Hoca ile de paylaştığını söyledi.

Özbalta'dan futbol topları eleştirisi

Serkan Özbalta, açıklamalarında yeni sezonla birlikte kullanılan futbol toplarına yönelik eleştirilerde de bulundu.

Önceki sezonlarda kullanılan topların daha iyi olduğunu savunan Özbalta, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak topların değiştirilmesini istedi.

Özbalta, "Bu toplar iyi toplar değil yani. Dünya Kupası'ndaki toplara bakın, bu toplara bakın. Ne olur Türkiye Futbol Federasyonu'na, bilmiyorum ne kadar olur, belki 3-5 kişi daha söyler de şu futbol toplarını lütfen değişsinler" dedi.