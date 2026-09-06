Gültepe Mahallesi’ndeki spor salonunun sauna bölümünde 30 Ağustos akşamı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3’ü ağır olmak üzere 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve avukat Gülsüm Öztekin Tunç (43) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarıgül ve Yani’nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde görev yaptığı öğrenildi. İki çocuk annesi avukat Tunç’un da yangında hayatını kaybetmesi, meslektaşları arasında üzüntüye neden oldu.

2 işletme yetkilisi tutuklandı

Yangının ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 işletme yetkilisi ile 3 çalışan gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 işletme yetkilisi tutuklanırken, çalışanlardan biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

Baro soruşturmayı yakından takip ediyor

Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirtti.

Çakan, yangında hayatını kaybedenler arasında bir meslektaşlarının da bulunduğunu belirterek, olayla ilgili ihmallerin olup olmadığının ve varsa sorumluların soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını ifade etti.

Süreci Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli şekilde takip ettiklerini belirten Çakan, yangının ardından 2 kişinin ihmali bulunduğu değerlendirmesiyle tutuklandığını söyledi.

“Yangın elektrik panosundan başlamış”

Yangının çıkış noktasına ilişkin ilk bilgilere de değinen Çakan, olayın sauna çevresindeki elektrik panosundan başladığının değerlendirildiğini belirtti.

Çakan, “Edindiğimiz bilgiye göre elektrik panosundan çıkan bir yangın, ilk sauna civarında başlıyor. Daha sonra diğer yerlere yayılıyor.” dedi.

Yangında bir ihmaller zinciri bulunup bulunmadığının ve varsa bunun boyutunun soruşturma sonunda netleşeceğini belirten Çakan, Batman Barosu olarak olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Çakan ayrıca, soruşturma dosyasından edindikleri bilgilere göre hayatını kaybeden 3 kişinin de duman zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini, yanık kaynaklı ölüm veya ağır yaralanma tespit edilmediğini aktardı.

Bakan Şimşek taziyeye katıldı

Yangında yaşamını yitiren Emine Yani’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek’in kızı olduğu öğrenildi.

Bakan Şimşek, 1 Eylül’de Batman’a gelerek Necat Nasıroğlu Külliyesi’nde düzenlenen taziye ziyaretine katıldı.

Aynı gün kentte çeşitli programlara katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile birlikte aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Yangınla ilgili adli soruşturma sürüyor.