Sonbahar mevsiminin başlangıcı olan Eylül ayı, retro süreçlerinin tamamlanması ve yeni ay etkileriyle birlikte tüm burçlar için taze başlangıçların habercisi olarak öne çıkıyor.

Burç Grubu Bazında Eylül Ayı Etkileri

Astrolojik haritalara göre dört ana element grubunun Eylül ayında odaklanacağı temel konular şu şekilde sıralanıyor:

Ateş Burçları (Koç, Aslan, Yay): İş hayatında ve kariyer hedeflerinde ivme kazanılan bir dönem. Enerjinin yüksek olduğu bu ayda yeni projelere adım atmak ve liderlik rolü üstlenmek öne çıkıyor.

Toprak Burçları (Boğa, Başak, Oğlak): Başak burcu sezonunun etkisiyle birlikte finansal planlamalar ve günlük düzen konuları ön planda. Yatırımları gözden geçirmek ve uzun vadeli adımlar atmak için uygun bir zaman dilimi.

Hava Burçları (İkizler, Terazi, Kova): Sosyal çevre, iletişim ve ikili ilişkilerde hareketlilik yaşanıyor. Yarım kalmış süreçlerin tamamlanması ve yeni ortaklıklara imza atılması gündeme gelebilir.

Su Burçları (Yengeç, Akrep, Balık): Duygusal dengelerin yeniden kurulduğu, içsel farkındalığın arttığı bir süreç. Sezgilerin güçlü olduğu bu ayda ailevi konular ve kişisel gelişim öncelik kazanıyor.

Astroloğlar, ay genelinde ani kararlar vermekten ziyade planlı hareket edilmesinin faydalı olacağını belirtiyor.