Özellikle açık kaynaklı ve gelişmiş yapay zeka modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, yerel ve ulusal basın kuruluşları haber üretim süreçlerini dijitalleştirmeye devam ediyor.

Deşifre Süreçlerinde Yapay Zeka Avantajı



Gelişmiş ses tanıma (Speech-to-Text) ve Whisper altyapılı algoritmaların medya sektörüne sunduğu temel kolaylıklar şu şekilde sıralanıyor:

Zaman Tasarrufu: Saatler süren basın açıklamaları ve röportaj kayıtları, manuel dinleme ve yazma sürecine kıyasla dakikalar içinde yüksek doğruluk oranıyla metne dökülüyor.

Çoklu Dil ve Lehçe Desteği: Yerel şivelerden farklı dillere kadar geniş bir ses kütüphanesini tanıyabilen sistemler, çeviri ve uluslararası haber takibini kolaylaştırıyor.

Arama ve İndeksleme: Uzun ses dosyalarının metne dökülmesi sayesinde editörler, haberleşecek kritik anahtar kelimeleri ve tırnak içi ifadeleri doğrudan metin arama çubuğu üzerinden saniyeler içinde bulabiliyor.