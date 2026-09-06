Ayna çerçevelerinden ahşap pano motiflerine, sehpa üstlerinden bahçe aksesuarlarına kadar pek çok alanda uygulanan mozaik sanatı, atölye çalışmalarından ev yaşamına kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

Ahşap Objeler ve Doğal Taşların Upalımı

Son dönemin öne çıkan dekoratif trendlerinde mozaik taşlarının kullanımı şu teknik detaylarla dikkat çekiyor:

Zengin Renk Paleti: Derinlik katan mavi ve gri tonlarının yanı sıra, doğallığı simgeleyen toprak renkleri ve pastel cam mozaik taşları sıkça tercih ediliyor.

Popüler Motifler: Yaşam ağacı desenleri, geometrik geometrik formlar ve mandalalar ahşap taban üzerine taş dizilimiyle hayat buluyor.

Geniş Uygulama Alanı: Sadece duvar panoları değil, dikdörtgen ve yuvarlak ayna çerçeveleri ile sehpa yüzeyleri mozaik tekniğiyle kişiselleştiriliyor.

Uzmanlar, mozaik diziminin odaklanmayı artırarak stres seviyesini düşürdüğünü ve kişisel yaratıcılığı desteklediğini vurguluyor.