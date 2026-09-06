Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav merkezlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

Ankara’da sınava girecek adaylar, erken saatlerde sınav binalarına geldi. Saat 09.00’dan itibaren görevlilerin kontrolünde içeri alınmaya başlayan adayların sınav giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi. Sınav güvenliği kapsamında adaylar detaylı şekilde arandı.

Sınav merkezlerinin kapıları saat 10.00’da kapandı

Adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00’a kadar devam etti. Bu saatin ardından kapılar kapatılırken, geç kalan adaylar sınav merkezlerine alınmadı.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15’te başladı. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Sınav saat 12.25’te sona erecek.

KPSS sonuçları 7 Ekim’de açıklanacak

81 il ve Lefkoşa’da uygulanan sınava toplam 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu.

ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans sınav sonuçları 7 Ekim’de açıklanacak. Açıklanan sonuçlar, sonuç tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.