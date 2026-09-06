Keçiören Belediyesi tarafından mahallelerde sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak amacıyla düzenlenen Park Konserleri, ilçenin farklı noktalarında devam ediyor.

Etkinliklerin son durağı Ayvalı Mahallesi oldu. Kardeşler Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen konserde sanatçılar Serkan Kurt ve Fikri İnan Koca sahne aldı.

Şarkılara hep birlikte eşlik ettiler

Açık havada düzenlenen konsere aileleri ve komşularıyla birlikte gelen Keçiörenliler, seslendirilen şarkı ve türkülere eşlik ederek gece boyunca keyifli vakit geçirdi.

Konser alanındaki vatandaşlar, sanatçıların performansını alkışlarla desteklerken bazı eserlerde şarkılara hep birlikte eşlik etti. Etkinlik kapsamında katılımcılara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.

Park konserleri farklı mahallelere taşınacak

Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği mahalle konserleri, ilçe sakinlerinin kültür ve sanat etkinliklerine yaşadıkları bölgede katılmasına imkan sağlarken, komşuluk ilişkilerinin ve mahalle dayanışmasının güçlenmesine de katkı sunuyor.

Konserden memnun ayrılan vatandaşlar, aileleri ve komşularıyla birlikte açık havada müzik dinleyerek güzel bir akşam geçirdiklerini belirterek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.

Park Konserleri, önümüzdeki günlerde ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.