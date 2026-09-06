Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adaylara yönelik bir mesaj yayımladı.
Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınava hazırlanan tüm adaylara başarı ve kolaylık dileğinde bulundu. Adayların uzun süren hazırlık dönemlerinin ardından emeklerinin karşılığını almalarını temenni eden Yaşar, sınava giren herkese başarılar diledi.
Yaşar paylaşımında, “KPSS’ye giren tüm memur adaylarımıza, emeklerinin karşılığını almaları dileğiyle başarılar ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Muhabir: Şevval Ateş