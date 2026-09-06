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Yaşar paylaşımında, “KPSS’ye giren tüm memur adaylarımıza, emeklerinin karşılığını almaları dileğiyle başarılar ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınava hazırlanan tüm adaylara başarı ve kolaylık dileğinde bulundu. Adayların uzun süren hazırlık dönemlerinin ardından emeklerinin karşılığını almalarını temenni eden Yaşar, sınava giren herkese başarılar diledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adaylara yönelik bir mesaj yayımladı.

KPSS Lisans oturumu başladı: 1 milyon 708 bin aday sınavda

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