Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gürlek, 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınıyla ilgili soruşturmalarda 2 şüphelinin belirlendiğini, şüphelilerden 1'inin tutuklandığını, diğerine ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

103 YANGINDA 70 ŞÜPHELİ

Bakan Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini belirtti. Gürlek, şüphelilerden 16'sının tutuklandığını, 32'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını kaydetti.

Gürlek açıklamasında, Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla koordineli şekilde çalıştığını belirterek, yangınların nedenlerinin ve olaylarda ihmali ya da kastı bulunan kişilerin titizlikle araştırıldığını ifade etti.

'HİÇ KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK'

Adalet Bakanı Gürlek, orman yangınlarına ilişkin adli mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak" dedi.