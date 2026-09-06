Adalet Bakanı Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalarla ilgili NSosyal hesabından açıklama yaptı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Yeşil Vatan”ı korumak ve yangınlara kasıt ya da ihmalle neden olanların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

9 yangınla ilgili soruşturma

Gürlek, 30 Ağustos-6 Eylül haftasında 9 yeni orman yangını meydana geldiğini, bu olaylara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda 2 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.

Şüphelilerden 1’inin tutuklandığını, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını aktaran Gürlek, soruşturmaların tüm yönleriyle sürdüğünü kaydetti.

103 yangında 70 şüpheli tespit edildi

Adalet Bakanı Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda toplam 70 şüphelinin belirlendiğini açıkladı.

Bu şüphelilerden 16’sının tutuklandığını, 32 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirten Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet ve jandarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Gürlek, yangınların çıkış nedenlerinin yanı sıra olaylarda ihmali veya kastı bulunan kişilerin tespit edilmesi için soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, orman yangınlarına karşı adli mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.