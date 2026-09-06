MHP Konya İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Milletvekili Konur Alp Koçak, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrenin en dikkat çeken konukları ise delege üyesi ve MHP Derebucak İlçe Başkanı Furkan Akar ile bugün dünyaevine giren Teslime Küçüksönmez oldu. Çift, düğünleriyle aynı güne denk gelen kongreye gelinlik ve damatlıklarıyla katıldı.

"HEM DÜĞÜNÜM HEM KONGREMİZ VAR"

Mutluluğunu dile getiren Furkan Akar, kongre ile düğünün aynı güne denk gelmesini "tevafuk" olarak nitelendirdi.

Akar, "Kongre ve düğün tevafuk oldu. Hem düğünüm hem kongremiz var. Heyecanlıyım." dedi.

Gelin Teslime Küçüksönmez ise "Eşimin de dediği gibi tevafuk oldu. Güzel ağırlandık. Herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kalaycı: Türkiye, "Terörsüz Bölge" hedefine ulaşacak

Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" hedefine ulaşacağını söyledi.

Terörle mücadelede önemli mesafe alındığını savunan Kalaycı, güvenlik güçlerinin mücadelesiyle terör örgütlerine karşı önemli kazanımlar elde edildiğini belirtti.

Kalaycı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" hedefi doğrultusunda birçok engelin aşıldığını ve sürecin aşama aşama sonuca ilerlediğini ifade etti.

Kalaycı, PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların feshinin yanı sıra silah ve mühimmatın tesliminin tespit ve teyit edilmesiyle "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" hedefine ulaşılacağını söyledi.