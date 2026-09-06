DEM Parti 5’inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden aday gösterildi.

Kongrenin açılış konuşmalarını Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yaptı. Konuşmalarda Türkiye’nin gündemindeki Kürt meselesi, barış süreci, demokratik siyaset ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Tülay Hatimoğulları: Barışı tesis etmek hepimizin görevi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmasında Türkiye’nin yeniden Kürt meselesini konuşmaya başladığını belirterek barış vurgusu yaptı.

Hatimoğulları, “Son üç yılda bu ülkenin önüne uzun zamandır görülmemiş büyüklükte bir imkan çıktı. Türkiye yeniden Kürt meselesini konuşmaya başladı, silahlar sustu” dedi.

Yaşanan gelişmelerin yalnızca Kürt hareketi açısından değil, sisteme muhalif kesimler açısından da önemli olduğunu belirten Hatimoğulları, demokratik mücadele imkanlarının genişlediğini söyledi.

Hatimoğulları, “Bu süreci büyütmek ve kalıcı barışı tesis etmek hepimizin insani, vicdani, siyasi, toplumsal görevidir. Barışı kazanmak hepimizin ortak geleceğini kazanmaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda kararlılık mesajı veren Hatimoğulları, “Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz, halklarımıza güveniyoruz. Bunun için başaracağız, mutlaka ama mutlaka başaracağız” diye konuştu.

Tuncer Bakırhan: Çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise konuşmasında Türkiye’nin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu savundu.

Bakırhan, “Bugün bir başka baharın eşiğindeyiz. 50 yıllık çatışmanın ve şiddetin sonuna doğru yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uzun yıllardır “isyan ve inkar” denklemine sıkıştığını söyleyen Bakırhan, Kürt meselesinin çözümüyle Türkiye’nin geleceğinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakırhan, Türkiye’nin Kürt meselesinin çözümsüzlüğü nedeniyle son 50 yılda büyük maliyetler ödediğini ifade ederek, “Artık maliyet ödeme değil, hasat alma dönemidir. Artık sefalet değil, bereket dönemidir” dedi.

Bölgedeki Kürtlerin kazanımlarının Türkiye açısından tehdit olarak görülmemesi gerektiğini savunan Bakırhan, “Kürt’ün kazanımı Türkiye’nin kazanımıdır. Türkiye’nin kazanımı Kürt’ün kazanımıdır. Kürt kazanınca Türk, Türk kazanınca Kürt kazanacaktır” diye konuştu.

Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden seçildi

Açılış konuşmalarının ardından kongrede kayıtlı delegeler oy kullandı. Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, kullanılan geçerli 535 oyun tamamını alarak DEM Parti eş genel başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Kongrede ayrıca Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu için asil ve yedek üyelerin seçimleri de gerçekleştirildi.