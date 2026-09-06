Olay, Yenimahalle 77. Sokak'taki Toptancı Hali'nde meydana geldi. Yasin B. (29) ile Yunus B. (37) arasında alacak meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada Yasin B., Yunus B. ile kavgayı ayırmaya çalışan Taner Ö. (40), Erol B. (53) ve Ömer Faruk B'yi (29) bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından Yasin B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA