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Polis ekipleri, olayın ardından Yasin B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgada Yasin B., Yunus B. ile kavgayı ayırmaya çalışan Taner Ö. (40), Erol B. (53) ve Ömer Faruk B'yi (29) bıçakla yaraladı.

Olay, Yenimahalle 77. Sokak'taki Toptancı Hali'nde meydana geldi. Yasin B. (29) ile Yunus B. (37) arasında alacak meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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