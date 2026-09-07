Nevşehir'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Gülşehir kara yolunda seyir halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 50 AGK 094 plakalı otomobil, Sulusaray kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü Mustafa A. ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA