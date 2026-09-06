Başkent Ankara, eylül ayında düzenlenecek ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleriyle hareketlenecek. Farklı müzik türlerinden konserlerin yanı sıra tiyatro, dans, kukla ve çeşitli atölye etkinlikleri de Ankaralılarla buluşacak.

Özellikle Seğmenler Parkı’nda gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinlikleri, eylül ayının dikkat çeken programları arasında yer alıyor.

Ankara’da eylül ayı ücretsiz konserleri

Eylül ayında Ankara’nın farklı noktalarında çok sayıda ücretsiz konser düzenlenecek. Programda Türk halk müziğinden pop müziğe ve rap müziğe kadar farklı türlerde sanatçılar sahne alacak.

Ücretsiz konser programı:

12 Eylül: Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi

Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi 19 Eylül: Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen 19 Eylül: Başkent Mum Işığında

Başkent Mum Işığında 20 Eylül: İpek Yolu’nun Ezgileri

İpek Yolu’nun Ezgileri 21 Eylül: Derya Uluğ

Derya Uluğ 23 Eylül: Sefo

Sefo 25 Eylül: Ceza

Ceza 27 Eylül: Özcan Deniz

Seğmenler Parkı’nda kültür ve sanat etkinlikleri

Ankara’da eylül ayında yalnızca konserler değil, farklı yaş gruplarına hitap eden kültür ve sanat etkinlikleri de düzenlenecek. Seğmenler Parkı, tiyatro, dans, kukla ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Seğmenler Parkı etkinlik programı:

4 Eylül: Beyaz Geceler

5 Eylül: Karagöz, Karikatür, Çağdaş Dans, İzler

Karagöz, Karikatür, Çağdaş Dans, İzler 6 Eylül: Dans, Kuş Kuklası, Shakespeare, Bir Delinin Hatıra Defteri

Ankara’da eylül ayını kültür, sanat ve müzikle geçirmek isteyen vatandaşlar, ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikleri takip ederek konser ve gösterimlere katılabilecek.