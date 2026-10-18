Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, gönüllülük faaliyetlerine katılımın artırılması ve bireylerle kurumların toplumsal dayanışmaya katkı sunmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen 'İyilik Var' ile bir ayda 20 bin vatandaş gönüllülük hareketine dahil oldu.

Bakanlık, sosyal hizmet alanındaki çalışmalara gönüllü katkısının artırılması ve gönüllülüğün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, dijital gönüllülük platformu İyilik Var'ı hayata geçirdi.

Vatandaşlar platform üzerinden, sosyo-kültürel, çevre, eğitim, sanat, spor, psikososyal, bilişsel-gelişimsel, eğlence ve bilim gibi çeşitli iyilik alanlarına dahil olabiliyor.

Platform aracılığıyla bireysel ve kurumsal gönüllülerin, Bakanlığın bağlı kuruluşları ve il müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç alanlarına yönelik etkinliklere katılması sağlanıyor.

Platformda, harita üzerinde iyilik alanlarının yoğunluğu illere göre farklı renklerle gösteriliyor. Bu kapsamda, 81 ilde toplam 1088 iyilik alanı oluşturuldu.

Platforma ilişkin bilgilere 'www.iyilikvar.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.





Muhabir: Eylül Aşkın Akçay