İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Jandarma Genel Komutanlığımızın ev sahipliğinde, İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda düzenlenen BORAN VIII Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda, 20 ülke, 48 takım arasında ilk 5'e giren takımların tamamı ülkemizden oldu. İlk 10'da ise Türkiye'den 7 takım yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğümüz Özel Harekat Başkanlığımız birinciliği elde ederken, Özel Kuvvetler Komutanlığımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımız da ilk sıralarda yer alarak göğsümüzü kabarttı. Kahraman personelimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm güvenlik güçlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin gücü, kahramanlarımızın kabiliyeti ve milli imkanlarımızla gurur duyuyoruz. Rabb'im bütün kahramanlarımızı korusun' dedi.
Bakan Çiftçi'den Şampiyon Keskin Nişancılara Tebrik Mesajı
İzmir Foça’da düzenlenen BORAN VIII Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nda, 20 ülkeden 48 takım arasından ilk 5’e giren takımların tamamı Türkiye’den çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, EGM Özel Harekat Başkanlığı'nın birinci olduğu organizasyonda dereceye giren tüm takımları tebrik etti.
Kaynak: DHA
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