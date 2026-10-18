YENİ Parti Ankara İl Başkanlığı ön seçiminde 5 aday yarıştı: İbrahim Karaca, Fatma Saçak Akbulut, Murat Yıldız, Süreyya Yılmaz ve Pınar Akgül Doğusoy.

Ankara’nın 25 ilçesinde üyelerin oy kullandığı ve tam bir demokrasi şöleninin yaşandığı ön seçimde, 18 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen oylama sonucunda Av. İbrahim Karaca, YENİ Parti Ankara İl Başkanı seçildi.

"Kazanan Demokrasi ve Ankara Örgütümüz Olmuştur"

Seçim sonuçlarının ardından bir teşekkür konuşması yapan Av. İbrahim Karaca, partililere şu sözlerle seslendi:

"Değerli yol arkadaşlarım,

Ankara İl Başkanlığı ön seçiminde şahsıma gösterdiğiniz güven ve destek için her birinize yürekten teşekkür ediyorum.

Bugün kazanan demokrasi ve Ankara örgütümüz olmuştur. Bundan sonra ayrışmadan, omuz omuza, hep birlikte mücadelemizi büyüteceğiz.

Ön seçimi geride bıraktık, şimdi hedef iktidar!"