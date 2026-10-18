YENİ Parti’de il başkanlarını belirlemek amacıyla gerçekleşen ön seçimler kapsamında İstanbul’da oy verme işlemi gerçekleştirildi. Kentin 39 ilçesinde kurulan sandıklarda üyeler tercihlerini yaparken, İstanbul İl Başkanlığı yarışının sonucu da belli oldu.

Özgür Çelik Üyelerin Desteğini Aldı

YENİ Parti kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ön seçime tek aday olarak katıldı. Resmî olmayan sonuçlara göre 74 bin 644 üyenin oyunu alan Çelik, İstanbul İl Başkanlığı görevine seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan Çelik, kendisine güvenen ve destek veren parti üyelerine teşekkür etti. Üstlendiği görevin önemine dikkat çeken Çelik, yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Seçim Sonrası İlk Açıklamasını Yaptı

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tek adaylı bir seçimde aldığı oyların ardından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, tek adaylı bir seçim olmasına rağmen 74.644 üyemizin oyuyla, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı seçildim.

Üstlendiğim büyük sorumluluğun ve tarihsel görevin farkındayım, bana güvenen tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Halkımızın isteği, üyelerimizin güçlü desteğiyle YENİ yolumuzda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Hak kazanacak, halk kazanacak.

Yepyeni bir hayat doğacak!”

İstanbul’da Ön Seçim Süreci Tamamlandı

YENİ Parti, Türkiye genelinde il başkanlarını belirlemek amacıyla ön seçim sürecini yürütüyor. İstanbul’da 39 ilçede gerçekleştirilen seçimde üyelerin oylarıyla belirlenen Özgür Çelik’in açıklamaları, parti içindeki yeni dönem mesajlarının da öne çıkmasını sağladı.

Çelik, paylaşımında hem kendisine duyulan güvene teşekkür etti hem de partinin yoluna devam edeceğini vurguladı.