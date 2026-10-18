İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Şile'de çalışmalar devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Kumbaba Mahallesi'ni ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Gül, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

'HEMŞEHRİLERİMİZİN EV VE İŞ YERLERİNDE YOĞUN MİKTARDA SU BASKINI OLMUŞTUR'

Vali Gül, 'Öncelikle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şile'de yoğun yağış nedeniyle belli bölgelerde su basmaları meydana gelmiştir. Hamdolsun herhangi bir can kaybı yaşanmamış, ancak hemşehrilerimizin ev ve iş yerlerinde yoğun miktarda su baskını olmuştur. AFAD koordinasyonunda, İSKİ başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlar sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız suyun bir an önce çekilmesini sağlamak, iş yerleri, tarımsal alanlar ve evlerle ilgili zarar tespitlerini yapmak ve hemşehrilerimize imkanlar ölçüsünde destek olmaktır. En önemlisi, bir daha su basmaması için yapısal olarak yapılacaklara yarından itibaren hiç geciktirmeden başlamaktır' dedi.

'İLAVE YIKIM YAPACAĞIMIZ YERLERİ TESPİT ETTİK'

Vali Gül, 'Gebze'de yaşanan kaza neticesinde vatandaşlarımız Pendik'e sürüklenmiş, aranan kişilerden birisi bulunmuş ve diğerinin arama çalışmaları devam etmektedir. Ayazağa'da da çalışmalar toparlanmıştır. Orada da kayıp olan 3 hemşehrimizden birine ulaşılmış, iki kişiye ise henüz ulaşılamamıştır. Toplam 5 vefat ve 2 kayıp bulunmaktadır. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, kayıp olanları da bir an önce bulmayı dileriz. Ayazağa özelinde İSKİ'nin dereleri ıslah etmesiyle ilgili dün ve bugün yıkımlar başlamış, önemli bir kısımda sonuçlanmıştır. İlave yıkım yapacağımız yerleri tespit ettik, inşallah yarın da bir iki yerde daha yıkımlarımızı devam ettireceğiz. Buradaki irade; hemşehrilerimizin tekrardan o hadiselerle karşılaşmamalarıdır. Bununla ilgili ilçe belediyemiz, kaymakamlığımız, büyükşehir genel sekreteri, İSKİ yetkilileri herkes buradadır. AFAD koordine ediyor. Olabildiğince az zararla, olabildiğince tekrarlanmaması için kimin üzerine ne düşüyorsa yapmak istiyoruz. Bugün de hemşehrilerimize hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de yapılması gereken işler ve yapılan işlerin koordinasyonu ile ilgili alanı ziyaret ettik' ifadelerini kullandı.